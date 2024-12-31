بطولة "تحدي إيطاليا للبولو" في كورمايورلأول مرة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

بطولة "تحدي إيطاليا للبولو" في كورمايورلأول مرة

31 ديسمبر 2024, 12:35

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - تعد بطولة "تحدي إيطاليا للبولو" في كورمايور حدثًا رياضيًا استثنائيًا يجمع بين جمال الطبيعة وحماسة الرياضة، إذ تُقام لأول مرة في هذه المدينة الإيطالية تحت جبل مونت بلانك، أعلى قمة في جبال الألب.

سيتنافس ستة فرق من مختلف أنحاء العالم في مباريات سريعة ومثيرة على ملعب مغطى بالثلوج، مما يضفي على اللعبة لمسة فريدة من نوعها.

البولو على الجليد هو نسخة شتوية من اللعبة التقليدية، ويستمتع فيها اللاعبون بسرعة الحركة ودقة التمريرات على الثلوج.

تجمع هذه الرياضة بين الأناقة والمهارة، مع إضافة عنصر الإثارة بفضل الأدرينالين العالي خلال المباريات.

سيكون المنظر الطبيعي المدهش لجبل مونت بلانك خلفية رائعة للتحديات الرياضية، مما يمنح الحضور تجربة بصرية لا تُنسى.

ويتضمن الحدث أيضًا برنامجًا جانبيًا غنيًا بالأنشطة التي تهدف إلى إشراك المتفرجين وتعريفهم بعالم البولو وتقاليده التي تمتد لقرون.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

12:30

أكبرمشهد ميلاد مرسوم في العالم في كنيسة سانتا ماريا بيروجيا

15:35

مصر تقول إن "قرش تايجر" قتل سائحا إيطاليا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

12:30

أكبرمشهد ميلاد مرسوم في العالم في كنيسة سانتا ماريا بيروجيا

15:35

مصر تقول إن "قرش تايجر" قتل سائحا إيطاليا