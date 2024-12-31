بطولة "تحدي إيطاليا للبولو" في كورمايورلأول مرة

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - تعد بطولة "تحدي إيطاليا للبولو" في كورمايور حدثًا رياضيًا استثنائيًا يجمع بين جمال الطبيعة وحماسة الرياضة، إذ تُقام لأول مرة في هذه المدينة الإيطالية تحت جبل مونت بلانك، أعلى قمة في جبال الألب.سيتنافس ستة فرق من مختلف أنحاء العالم في مباريات سريعة ومثيرة على ملعب مغطى بالثلوج، مما يضفي على اللعبة لمسة فريدة من نوعها.البولو على الجليد هو نسخة شتوية من اللعبة التقليدية، ويستمتع فيها اللاعبون بسرعة الحركة ودقة التمريرات على الثلوج.تجمع هذه الرياضة بين الأناقة والمهارة، مع إضافة عنصر الإثارة بفضل الأدرينالين العالي خلال المباريات.سيكون المنظر الطبيعي المدهش لجبل مونت بلانك خلفية رائعة للتحديات الرياضية، مما يمنح الحضور تجربة بصرية لا تُنسى.ويتضمن الحدث أيضًا برنامجًا جانبيًا غنيًا بالأنشطة التي تهدف إلى إشراك المتفرجين وتعريفهم بعالم البولو وتقاليده التي تمتد لقرون.(أنسامد).

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