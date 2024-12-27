لاعب التنس الإيطالى بيريتيني يشارك فى بطولة بريسبان الدولية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

لاعب التنس الإيطالى بيريتيني يشارك فى بطولة بريسبان الدولية

أكد عزمه على تقديم أفضل ما لديه

27 ديسمبر 2024, 09:11

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية حول بطولة بريسبان الدولية، التي ستنطلق في 29 ديسمبر، عبّر لاعب التنس الإيطالي البالغ من العمر 28 عاماً ماتيو بيريتيني عن عزمه الكبير على تقديم أفضل ما لديه في هذه البطولة التي تعد واحدة من أقوى بطولات ATP 250 في بداية الموسم.

وقال بيريتيني: "من المؤكد أن كل مباراة ستكون صعبة، لكنني تدربت كثيرًا وأبذل قصارى جهدي لتحقيق أفضل أداء ممكن." تضم بطولة بريسبان هذا العام عددًا من أبرز اللاعبين في عالم التنس، مثل نوفاك ديوكوفيتش، غريغور ديميتروف (المصنف رقم 10 عالميًا)، هولجر رون (المصنف رقم 13)، وفرانسيس تيافو (المصنف رقم 18)، بالإضافة إلى الأسترالي نيك كيريوس الذي سيشارك في الزوجي مع ديوكوفيتش.

أضاف بيريتيني، الذي يحتل حاليًا المركز 34 عالميًا : "لقد عملت كثيرًا للوصول إلى هنا. في العام الماضي، افتقدت اللعب في أستراليا، وأنا متحمس جدًا للعودة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

10:51

فرنسيس يدعو إلى نزع السلاح ومكافحة الجوع وعمالة الأطفال

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

10:51

فرنسيس يدعو إلى نزع السلاح ومكافحة الجوع وعمالة الأطفال