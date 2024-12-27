لاعب التنس الإيطالى بيريتيني يشارك فى بطولة بريسبان الدولية

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية حول بطولة بريسبان الدولية، التي ستنطلق في 29 ديسمبر، عبّر لاعب التنس الإيطالي البالغ من العمر 28 عاماً ماتيو بيريتيني عن عزمه الكبير على تقديم أفضل ما لديه في هذه البطولة التي تعد واحدة من أقوى بطولات ATP 250 في بداية الموسم.وقال بيريتيني: "من المؤكد أن كل مباراة ستكون صعبة، لكنني تدربت كثيرًا وأبذل قصارى جهدي لتحقيق أفضل أداء ممكن." تضم بطولة بريسبان هذا العام عددًا من أبرز اللاعبين في عالم التنس، مثل نوفاك ديوكوفيتش، غريغور ديميتروف (المصنف رقم 10 عالميًا)، هولجر رون (المصنف رقم 13)، وفرانسيس تيافو (المصنف رقم 18)، بالإضافة إلى الأسترالي نيك كيريوس الذي سيشارك في الزوجي مع ديوكوفيتش.أضاف بيريتيني، الذي يحتل حاليًا المركز 34 عالميًا : "لقد عملت كثيرًا للوصول إلى هنا. في العام الماضي، افتقدت اللعب في أستراليا، وأنا متحمس جدًا للعودة. (أنسامد).

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