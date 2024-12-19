الإيطالى سينر فى مباراة استعراضية ضد أليكسي بوبيرين

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - سيبدأ لاعب التنس الإيطالى والمصنف رقم 1 فى العالم يانيك سينر عام 2025 في السابع من يناير، بمباراة استعراضية ضد أليكسي بوبيرين في ملبورن بارك.وستكون المباراة جزءًا من أسبوع افتتاح بطولة أستراليا المفتوحة، وتقام في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت الإيطالي، وهو برنامج جانبي يقام قبل بداية المباريات الرسمية للبطولة الكبرى.كما يواصل سينر استعداداته للموسم الجديد في دبي، حيث يتدرب تحت إشراف مدربه سيمون فاجنوزي والمساعد دارين كاهيل، الذي يرافقه أيضًا هذا العام في هذه المرحلة من التحضير. وكان سينر قد اختار عدم المشاركة في أي بطولات قبل بطولة أستراليا المفتوحة، كما فعل في العام الماضي.في جانب آخر، لا يزال حكم محكمة الاستئناف في تاميل نادو مستمرًا في النظر في استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضد قرار تبرئة سينر من التهمة المتعلقة بالمنشطات، وذلك بعد اختبار إيجابي للكلوستيبول، حيث كانت المحكمة قد قررت في الدرجة الأولى أنه لم يكن هناك أي ذنب أو إهمال من اللاعب. (أنسامد).

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