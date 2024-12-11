فورمولا 1: فيراري تُعلن عن اتفاقية تعاون تقني مع كاديلاك

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - أعلنت فيراري عن توقيع اتفاقية تعاون تقني مع جنرال موتورز وTWG Global، بموجبها ستقوم بتزويد فريق كاديلاك للفورمولا 1 بوحدات الطاقة وعلب التروس بدءًا من موسم 2026.وقال فريديريك فاسور، مدير فريق Scuderia Ferrari: "من الرائع أن نرى فريقًا أمريكيًا آخر، مدعومًا بإحدى أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات، يخطو خطواته نحو الفورمولا 1 في وقت يشهد فيه رياضتنا نموًا متزايدًا في الولايات المتحدة. نحن سعيدون للغاية بتقديم الدعم لفريق كاديلاك من خلال تزويده بوحدات الطاقة وعلب التروس كجزء من هذا التعاون التقني. هذا التعاون سيمكننا من الحفاظ على وجود فريقين من العملاء في البطولة، مما يعزز تطورنا الفني بشكل مستمر." من جهته، أضاف غرايم لودون، مدير فريق كاديلاك للفورمولا 1: "نحن فخورون بشراكتنا مع فيراري كمورد لوحدات الطاقة وعلب التروس لفريق كاديلاك. هذا التعاون يجمع بين اثنين من أعظم الأسماء في عالم السيارات. نحن نؤمن بشدة أن الشراكة مع فيراري، التي تتمتع بشغف كبير وتميز فني استثنائي، هي الخيار الأمثل لتزويدنا بالطاقة التي نحتاجها للنجاح في الفورمولا 1." (أنسامد).

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