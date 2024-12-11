فورمولا 1: فيراري تُعلن عن اتفاقية تعاون تقني مع كاديلاك

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

فورمولا 1: فيراري تُعلن عن اتفاقية تعاون تقني مع كاديلاك

11 ديسمبر 2024, 09:11

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - أعلنت فيراري عن توقيع اتفاقية تعاون تقني مع جنرال موتورز وTWG Global، بموجبها ستقوم بتزويد فريق كاديلاك للفورمولا 1 بوحدات الطاقة وعلب التروس بدءًا من موسم 2026.

وقال فريديريك فاسور، مدير فريق Scuderia Ferrari: "من الرائع أن نرى فريقًا أمريكيًا آخر، مدعومًا بإحدى أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات، يخطو خطواته نحو الفورمولا 1 في وقت يشهد فيه رياضتنا نموًا متزايدًا في الولايات المتحدة. نحن سعيدون للغاية بتقديم الدعم لفريق كاديلاك من خلال تزويده بوحدات الطاقة وعلب التروس كجزء من هذا التعاون التقني. هذا التعاون سيمكننا من الحفاظ على وجود فريقين من العملاء في البطولة، مما يعزز تطورنا الفني بشكل مستمر." من جهته، أضاف غرايم لودون، مدير فريق كاديلاك للفورمولا 1: "نحن فخورون بشراكتنا مع فيراري كمورد لوحدات الطاقة وعلب التروس لفريق كاديلاك. هذا التعاون يجمع بين اثنين من أعظم الأسماء في عالم السيارات. نحن نؤمن بشدة أن الشراكة مع فيراري، التي تتمتع بشغف كبير وتميز فني استثنائي، هي الخيار الأمثل لتزويدنا بالطاقة التي نحتاجها للنجاح في الفورمولا 1." (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

15:42

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع وقود إيني إلى خمسة

08:24

ترامب يصف ميلوني بأنها "شخصية حيوية حقيقية"

16:05

إخماد حريق في مصنع إيني إثر انفجار مميت

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

15:42

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع وقود إيني إلى خمسة

08:24

ترامب يصف ميلوني بأنها "شخصية حيوية حقيقية"

16:05

إخماد حريق في مصنع إيني إثر انفجار مميت