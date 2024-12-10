التزلج: صوفيا جوتشا تستعد للعودة بعد كسر ساقها

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - تستعد المتزلجة الإيطالية صوفيا جوتشا أول إيطالية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية للعودة إلى مضامير السباق في بيفر كريك نهاية الأسبوع المقبل، بعد فترة طويلة من التعافي إثر إصابتها بكسر في ساقها في يناير الماضي.وكانت جوتشا قد تعرضت لكسر في قصبة ساقها اليمنى وكعبها الظنبوبي في 31 يناير، ما تطلب منها إجراء عمليات جراحية ومتابعة علاج طبيعي مكثف.ورغم صعوبة هذه الفترة، أعربت جوتشا (32 عامًا) عن تحسن حالتها بشكل ملحوظ بعد العمل الجاد على تعافيها، وأكدت أنها تشعر بتحسن مستمر وأنها تقترب أكثر من العودة إلى السباقات.يُذكر أن جوتشا قد حققت إنجازًا تاريخيًا حين أصبحت أول إيطالية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في أول ظهور لها. كما فازت بكأس العالم للتزلج على المنحدرات أربع مرات (2018، 2021-2023).(أنسامد).

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