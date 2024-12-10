التزلج: صوفيا جوتشا تستعد للعودة بعد كسر ساقها

وكانت جوتشا قد تعرضت لكسر في قصبة ساقها اليمنى وكعبها الظنبوبي في 31 يناير، ما تطلب منها إجراء عمليات جراحية ومتابعة علاج طبيعي مكثف.
ورغم صعوبة هذه الفترة، أعربت جوتشا (32 عامًا) عن تحسن حالتها بشكل ملحوظ بعد العمل الجاد على تعافيها، وأكدت أنها تشعر بتحسن مستمر وأنها تقترب أكثر من العودة إلى السباقات.
يُذكر أن جوتشا قد حققت إنجازًا تاريخيًا حين أصبحت أول إيطالية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في أول ظهور لها. كما فازت بكأس العالم للتزلج على المنحدرات أربع مرات (2018، 2021-2023).
(أنسامد).
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