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السلة: لوكا باتشي مدرب فيرتوس بولونيا يلمح إلى الاستقالة

06 ديسمبر 2024, 09:26

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - ألمح لوكا باتشي مدرب فريق فيرتوس بولونيا إلى نيته للاستقالة من تدريب الفريق في ظل الهزيمة المدوية التي مني بها فريقه على أرضه أمام ألبا برلين، وبعد بداية كارثية في مسابقة اليوروليغ.

حالياً، يحتل فيرتوس المركز الأخير في ترتيب اليوروليغ، برصيد انتصارين فقط مقابل 11 هزيمة، وهو ما يضع الفريق في موقف صعب.

ورغم هذه النتائج السلبية على المستوى الأوروبي، فإن وضع الفريق في الدوري الإيطالي أفضل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 7 انتصارات مقابل هزيمتين.

في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يصدر النادي بياناً حول مستقبل الفريق، خاصة في ظل التحديات القادمة في جدول المباريات، إذ يستعد فيرتوس لاستقبال فريق النجم الأحمر، يليها مباراة قوية ضد أوليمبيا ميلانو يوم الأحد المقبل. (أنسامد).

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