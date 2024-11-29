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ماراثون روما يحصد لقب "أفضل حدث رياضي إيطالي لعام 2024"

29 نوفمبر 2024, 16:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - حصد ماراثون روما جائزة "أفضل حدث رياضي" لعام 2024 خلال مهرجان الأحداث والبث المباشر الإيطالي الذي أقيم في روما.

شهدت النسخة الأخيرة من سباق "رن روما ذا ماراثون"، الذي أقيم في 17 مارس الماضي، أرقامًا قياسية بفضل مشاركة أكثر من 40 ألف شخص، بالإضافة إلى سباق التضامن "الجري من أجل روما" وسباق الجري الترفيهي "فن ران".

سجل السباق الرئيسي لمسافة 42 كيلومترًا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المشاركين، حيث بلغ عددهم 15 ألف متسابق، وتوج بالمركزين الأول للرجال والسيدات العداءان الكينيان أسبل روتو (2:06:24 ساعة) وإيفني لاغات (2:24:36 ساعة) على التوالي.

وفي هذا الصدد، صرح أليساندرو أونوراتو، المسؤول عن الأحداث الكبرى والرياضة والسياحة في بلدية روما، قائلاً: "يشهد هذا التكريم على النمو المستمر للماراثون، الذي أصبح نقطة مرجعية لعشاق الجري في جميع أنحاء العالم".

وتابع، "أود أن أهنئ المنظمين وطاقم العمل بأكمله. الإمكانات هائلة، وأنا على يقين من أن هذا الحدث سيشهد تحسنًا مستمرًا عامًا بعد عام، سواء من حيث أعداد المشاركين أو تأثير اقتصادي أكبر على المدينة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 75 مليون يورو في عام 2025، بزيادة قدرها 25 مليون يورو مقارنة بعام 2024".

ويستعد الماراثون، الذي تنظمه شركات إنفرونت إيطاليا وكورييري ديلو سبورت-ستاديو وإيطاليا ماراثون كلوب وأتييل، للاحتفال بالذكرى الثلاثين لانطلاقه في 16 مارس 2025، بالتزامن مع احتفالات اليوبيل.

(أنسامد).

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