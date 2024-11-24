الفورمولا 1:ساينز ثانيًا، ولوكلير رابعًا في انطلاق لاس فيجاس

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - تأهل كارلوس ساينز، سائق فيراري، في المركز الثاني لجائزة لاس فيجاس الكبرى فيما سينطلق زميله في الفريق شارل لوكلير من المركز الرابع على شبكة الانطلاق.أما جورج راسل، سائق مرسيدس، فقد حقق المركز الأول في التصفيات ليبدأ من المقدمة في سباقه الثالث هذا الموسم. في حين سينطلق بطل العالم ثلاث مرات، ماكس فيرستابن، من المركز الخامس، متقدمًا بمركز واحد فقط عن منافسه الوحيد على لقب هذا العام، لاندو نوريس سائق مكلارين.وأعرب ساينز عن تفاؤله بالسباق، حيث قال: "نظرًا لأننا كنا قريبين جدًا اليوم في التصفيات، فغدًا ستكون لدينا فرصة للفوز". وأضاف: "هذا هو الهدف".فيما تواصل فيراري سعيها لتحقيق لقب الصانعين، حيث تحتل المركز الثاني حاليًا في الترتيب برصيد 557 نقطة، بفارق 36 نقطة عن مكلارين المتصدر. (أنسامد).

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