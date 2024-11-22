رجبي: تكريم سيرجيو باريس، قائد منتخب إيطاليا السابق

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - يقيم الاتحاد الدولي للرجبي حفلاً في موناكو يوم 24 نوفمبر لتكريم سيرجيو باريس، قائد منتخب إيطاليا السابق والبالغ من العمر 41 عاماً.وسيصبح باريس أول إيطالي يدخل قاعة مشاهير الرجبي العالمية.ويتمتع باريس بمسيرة رياضية رائعة امتدت لأكثر من 20 عامًا، حيث لعب 142 مباراة مع المنتخب الإيطالي، ويعتبر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ إيطاليا والرجبي بشكل عام.واشتهر بلعبه في مركز الرقم ثمانية وكان يتمتع بأسلوب مميز في لعب الرجبي، حيث كان معروفًا بقدرته على التمرير واختراق خطوط الدفاع، مما جعله لاعبًا ديناميكيًا في الفريق. على الرغم من أنه لم يكن مهاجمًا تقليديًا، إلا أنه حصل على احترام واسع من مشجعي الرجبي حول العالم.ولد باريس في الأرجنتين لأبوين إيطاليين، وبدأ مسيرته الدولية في عام 2002 تحت إشراف المدرب جون كيروان. (أنسامد).

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