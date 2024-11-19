سنير أول إيطالي يفوز بنهائي رابطة محترفي التنس وميلوني تهنئه

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

سنير أول إيطالي يفوز بنهائي رابطة محترفي التنس وميلوني تهنئه

19 نوفمبر 2024, 09:59

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - واصل المصنف الأول عالميًا الإيطالى يانيك سينر عامه المتميز في تورينو عندما أصبح أول إيطالي يفوز بنهائيات رابطة محترفي التنس في نهاية الموسم، بفوزه على الأمريكي تايلور فريتز 6-4 و6-4.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي حقق لقبه الثامن هذا العام دون أن يخسر أي مجموعة: "إنها لحظة مميزة. الفوز أمام هذا الجمهور الرائع يعني الكثير".

وأضاف بطل أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، الذي خسر نهائيات رابطة محترفي التنس العام الماضي أمام نوفاك ديوكوفيتش : "حاولت إيجاد مفتاح أفضل (للمواجهة) من العام الماضي".

وتابع : "اليوم كان هناك المزيد من التوتر، أنا سعيد لمشاركة ذلك الفوز مع الجمهور الإيطالي".

وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من بين أوائل من قدموا له التهنئة وأشادوا بأدائه.

وقالت: "تهانينا ليانيك سينر الذي كتب صفحة أخرى في تاريخ التنس الإيطالي بفوزه في نهائيات رابطة محترفي التنس في تورينو وإنهاء الموسم في المركز الأول في التصنيف العالمي.

وتابعت: "أنه انتصار يستحقه من أظهروا الموهبة والتفاني والشغف.

شكرا لك". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:40

لبنان: ثمانية صواريخ تصيب قاعدة إيطالية لليونيفيل

08:30

ترودو يهنئ ميلوني على نجاح رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:40

لبنان: ثمانية صواريخ تصيب قاعدة إيطالية لليونيفيل

08:30

ترودو يهنئ ميلوني على نجاح رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع