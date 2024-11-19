سنير أول إيطالي يفوز بنهائي رابطة محترفي التنس وميلوني تهنئه

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - واصل المصنف الأول عالميًا الإيطالى يانيك سينر عامه المتميز في تورينو عندما أصبح أول إيطالي يفوز بنهائيات رابطة محترفي التنس في نهاية الموسم، بفوزه على الأمريكي تايلور فريتز 6-4 و6-4.وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي حقق لقبه الثامن هذا العام دون أن يخسر أي مجموعة: "إنها لحظة مميزة. الفوز أمام هذا الجمهور الرائع يعني الكثير".وأضاف بطل أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، الذي خسر نهائيات رابطة محترفي التنس العام الماضي أمام نوفاك ديوكوفيتش : "حاولت إيجاد مفتاح أفضل (للمواجهة) من العام الماضي".وتابع : "اليوم كان هناك المزيد من التوتر، أنا سعيد لمشاركة ذلك الفوز مع الجمهور الإيطالي".وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من بين أوائل من قدموا له التهنئة وأشادوا بأدائه.وقالت: "تهانينا ليانيك سينر الذي كتب صفحة أخرى في تاريخ التنس الإيطالي بفوزه في نهائيات رابطة محترفي التنس في تورينو وإنهاء الموسم في المركز الأول في التصنيف العالمي.وتابعت: "أنه انتصار يستحقه من أظهروا الموهبة والتفاني والشغف.شكرا لك". (أنسامد).

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