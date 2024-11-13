كرة السلة: بيانشينى يتسلم السعفة الذهبية للجدارة الرياضية

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - تسلم المدرب الإيطالي المخضرم في كرة السلة، فاليريو بيانشيني، جائزة السعفة الذهبية للجدارة الرياضية، وذلك في حفل أقيم قبل اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة السلة في قاعة الشرف بمدينة كوني.وقد قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، جيوفاني بيتروتشي، بتقديم الجائزة بحضور الأمين العام للاتحاد، كارلو مورناتي.فاليريو بيانشيني، المولود في 22 يوليو 1943، هو مدرب كرة سلة إيطالي محترف، وقد كان أول مدرب في تاريخ كرة السلة الإيطالية يحقق ثلاثة ألقاب بطولات مع ثلاثة أندية: كانتو، فيرتوس روما، وفيكتوريا ليبرتاس بيزارو.كما قام رئيس الاتحاد بتقييم أداء أنشطة المنتخبات الوطنية في كرة السلة للسيدات والرجال، وأوضح استمرار مشروع "100 ملعب"، الذي سيشهد تخصيص الاتحاد الدولي لكرة السلة مبالغ مالية على مدى السنوات الثلاث القادمة لبناء وإعادة تطوير الملاعب الخارجية بشكل فوري في جميع أنحاء إيطاليا، بهدف تطوير مدرسة السلة. (أنسامد).

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