إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى بعد احتجاجات قادها بانيايا

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - أعلن مروجو بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي يوم الجمعة، إن السباق الختامي للموسم والذي كان من المقرر أن يقام في غضون أسبوعين في فالنسيا سيقام في مكان آخر بعد أن ضربت الفيضانات المدمرة المدينة الإسبانية والمنطقة المحيطة بها وقتلت أكثر من 200 شخص.وجاء في بيان: "بعد الموازنة بعناية بين التأثير الإيجابي المحتمل لسباق موتو جي بي في فالنسيا في المواعيد المؤجلة مقابل ضمان عدم تحويل أي مورد من جهود التعافي من خلال سباق موتو جي بي، اضطرت البطولة والسلطات المحلية إلى إلغاء سباق جائزة فالنسيا الكبرى 2024".وأضاف: "سنبذل جهودنا الجماعية في دعم صناديق الإغاثة الموجودة بالفعل لضمان تواصل تأثيرنا الإيجابي مع المنطقة بالطريقة التي تخدم الناس والمجتمعات التي كنا جزءًا منها لفترة طويلة".وقال البيان: "ستبدأ جهودنا خلال سباق جائزة ماليزيا الكبرى (نهاية هذا الأسبوع) وستستمر في الجولة الأخيرة من سباق 2024، وسيتم الإعلان عن مكان وتواريخ جديدة فور تأكيدها".بدا المنظمون في البداية ميالين إلى الإبقاء على سباق نهاية الموسم في فالنسيا، وتأجيله لمدة أسبوع.لكنهم تعرضوا لضغوط من الدراجين، وعلى رأسهم الإيطالي فرانشيسكو بانيايا بطل العالم مرتين في فئة موتو جي بي، لتغيير مكان السباق.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال بانيايا إنه سيرفض المشاركة في سباق الجائزة الكبرى لنهاية الموسم إذا أقيم في فالنسيا.وقال متسابق فريق دوكاتي بانيايا، الذي يتخلف عن متصدر البطولة خورخي مارتن بفارق 17 نقطة، للصحفيين في حلبة سيبانغ بعد تسجيله أسرع زمن في التجارب الحرة قبل سباق جائزة ماليزيا الكبرى: "لست مستعداً لخوض السباق في فالنسيا، حتى لو كان ذلك على حساب خسارة هدفي الأسمى، وهو الفوز باللقب العالمي".وأضاف: "لا أعتقد أنه من الصواب (إقامة السباق في فالنسيا). آمل حقًا أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه على المستوى الأخلاقي وبالنظر إلى ما يحدث، فإن إقامة السباق هناك ليس بالأمر الصائب حتى لو كان ذلك على حساب خسارة بطولة العالم، فأنا لست مستعداً لخوض السباق ".(أنسامد).

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