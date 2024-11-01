حشد كبير من الجماهير خلال جنازة ماتيلدا لورينزي

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - حضر حشد كبير من الجماهير أمام كنيسة سان لورنزو في جيافينو حيث تعيش ماتيلدا لورينزي، المتزلجة الإيطالية الشابة التي توفيت عن عمر 19 عاماً فقط في حادث تدريب في جنوب تيرول، على جبال فال سيناليس الجليدية.وكانت الكنيسة ممتلئة أيضا بالحاضرين الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في الرياضية الشابة.في الصف الأمامي، وقفت جدة ماتيلدينا لأمها، كما كان يناديها الأصدقاء والأقارب. وقالت الجدة روزينا وهي تبكي: "لقد أخذ الرب منا أعجوبة".حضر وزير الرياضة والشباب، أندريا أبودي، ووكيلة وزارة الدفاع المسؤولة عن تعزيز وتنسيق الأنشطة الرياضية العسكرية، إيزابيلا راوتي، ونائب رئيس أركان الجيش، سالفاتوري كامبوريالي، وقائد قوات جبال الألب، ميشيل ريسي.على وسادة، بجانب التابوت، توجد قبعة جندي جبال الألب التي كانت ترتديها. وظهر الأم والأب والإخوة وخطيب الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً يتعانقون أمام النعش الذي وضعت عليه ورود حمراء وبيضاء قبل أن يتم حمله إلى داخل الكنيسة. (أنسامد).

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