وفاة المتزلجة ماتيلد لورينزي بعد تعرضها لحادث أثناء التدريب

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - توفيت المتزلجة الإيطالية الواعدة ماتيلد لورينزي متأثرة بجراحها بعد تعرضها لحادث أثناء التدريب يوم الاثنين على نهر فال سيناليس الجليدي في جنوب تيرول، حسبما أعلنت وزارة الدفاع يوم الثلاثاء.



كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا ضمن مجموعة الجيش الإيطالي وعضوًا في المنتخب الوطني الثالث.



ووفقاً للتقارير الأولية، فقد كانت تتدرب على منحدر غرافارد G1 عندما سقطت وارتطم وجهها بعنف بالأرض الجليدية.



فازت لورينزي، وهي من مواليد فيلارباس بالقرب من تورينو، باللقب الإيطالي في التزلج الألبي العام الماضي وحصلت على المركز الثامن في بطولة العالم للناشئين في جبال الألب 2023 في شاتيل بفرنسا، من بين إنجازات أخرى.



كان هناك سيل كبير من الحزن والتعازي بعد وفاة لورينزي، حيث قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: "لقد أحزنني حقاً النبأ المفجع بوفاة العريف ماتيلد لورينزي (19 عاماً)، وهي متزلجة إيطالية واعدة، والتي توفيت إثر سقوطها الخطير أثناء التدريب. أشارك عائلتها وزملاءها والمركز الرياضي للجيش بأكمله حزنهم".





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