فورمولا 1: ساينز مسرور بعد "الفوز الأخير" مع فيراري

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - أعرب كارلوس ساينز سائق فيراري عن سروره بعد فوزه بجائزة المكسيك الكبرى يوم الأحد، قائلًا إنه راضٍ عن تأمين "الفوز الأخير" مع الفريق الإيطالي قبل الرحيل لإفساح المجال أمام لويس هاميلتون في الموسم المقبل.وأضاف السائق الإسباني بعد فوزه الرابع في سباق الجائزة الكبرى في مسيرته والثاني هذا الموسم بعد انتصاره في أستراليا: "كنت أرغب في تحقيق فوز أخير قبل مغادرة فيراري لفترة طويلة، وكان تحقيق ذلك أمام هذا الحشد أمرًا رائعًا".وتابع : "لكن إذا سنحت لي فرصة أخرى، فسأحاول مرة أخرى".كان هذا هو الفوز الثاني على التوالي لفيراري بعد فوز زميل ساينز في الفريق شارل لوكلير، الذي جاء في المركز الثالث يوم الأحد، بالسباق السابق في الولايات المتحدة.مع بقاء أربعة سباقات على النهاية، يحتل فيراري المركز الثاني في ترتيب الصانعين برصيد 537 نقطة، بفارق 29 نقطة خلف مكلارين المتصدر. (أنسامد).

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