إنتر ميلان وميلان يعتزمان بناء ملعب جديد في منطقة سان سيرو

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - أعلن إنتر ميلان وأيه سي ميلان الإيطاليان أنهما يعتزمان بناء ملعب جديد في منطقة ملعبهما الحالي سان سيرو.من المقرر أن يقدم عملاقا الدوري الإيطالي عرضا يعبران فيه عن اهتمامهما بتنفيذ مشروع لبناء ملعب جديد وتطوير المنطقة المحيطة به، إلى جانب إرشادات حول "إعادة تشغيل" ملعب سان سيرو الشهير، الذي يطلق عليه رسميا اسم ستاد جوزيبي مياتزا.وسيشتري الناديان الملعب الذي يبلغ عمره 98 عاما والمنطقة من مجلس المدينة.وكان الناديان قد قدما خطة في عام 2021 لبناء ملعب جديد كان من المفترض أن يحل محل ملعب جوزيبي مياتزا لكن هذا المشروع لم يتحقق بعد أن أدرجت لجنة التراث الإقليمية جوانب الهيكل، مما يعني عمليًا أنه لا يمكن هدمه. (أنسامد).

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