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فورمولا 1: لوكلير يقود فيراري للمركزين الأول والثاني

22 أكتوبر 2024, 09:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - فاز شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، بسباق جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1.

وتصدر لوكلير، من إمارة موناكو، السباق المكون من 56 لفة على مضمار أوستن، ليفوز بالجائزة الثالثة هذا العام 2024 والثامن في مسيرته بفورمولا-1.

وتفوق شارل لوكلير على الإسباني كارلوس ساينز زميله في فريق فيراري الذي حل في المركز الثاني، وأكمل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول منصة التتويج بحلوله ثالثا.

وقفز فيرستابن بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة للمركز الثالث مستفيدا من عقوبة 5 ثوان ضد البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لخروجه من المضمار لحصوله على أفضلية لينهي السباق في المركز الرابع.

قاد شارل لوكلير فيراري للمركزين الأول والثاني في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، محققًا الفوز دون منازع أمام زميله في الفريق كارلوس ساينز بعد أن تقدم في اللفة الأولى.

وقد صعد بطل العالم لثلاث مرات ومتصدر الترتيب ماكس فيرستابن من المركز الرابع إلى المركز الثالث بعد أن حصل منافسه على اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين على عقوبة خمس ثوان.

وكان الفوز مشجعًا لفريق فيراري الإيطالي الذي عانى مرة أخرى من موسم مخيب للآمال إلى حد كبير. (أنسامد).

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