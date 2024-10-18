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أخر مرحلة من الجولة الصحية فى ريجيو كالابريا 19و20 أكتوبر

18 أكتوبر 2024, 07:55

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - تقام المرحلة الأخيرة من نسخة 2024 من الجولة الصحية فى ريجيو كالابريا يومي 19 و20 أكتوبر وهي مبادرة للسفر تتيح للمواطنين فرصة الخضوع لاستشارات مجانية والمشاركة في الأنشطة الرياضية التي تروج لها إدارة الأنشطة الرياضية الكونفدرالية ورعاية وزارة العمل والسياسات الاجتماعية.

سيتم تحويل شارع فيا مارينا التا في ريجيو كالابريا إلى قرية صحية ورياضية حقيقية حيث سيكون من الممكن إجراء فحوصات مجانية لأمراض القلب والأمراض الجلدية والتغذية والروماتيزم والتنفس.

وسيكون هناك مكتب مخصص للكشف عن انقطاع النفس أثناء النوم ومحطة فحص تسمح للمواطنين بقياس مختلف المؤشرات الحيوية والتي سيتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعى.

بالإضافة إلى الاستشارات الطبية، سيتم تقديم الأنشطة البدنية والترفيهية والتي يديرها مدربون ومشغلون محترفون والذين سيشركون الجمهور في تخصصاتهم ويقدمون عروضًا لمهاراتهم.

على وجه الخصوص، سيكون هناك مساحة للياقة البدنية، والملاكمة، والكيك بوكسينج، وكرة القدم وهناك رقصات أيضًا مثل التانجو، والرقصات المعاصرة والجماعية واللاتينية، والأنشطة الترفيهية بمساعدة الحيوانات. (أنسامد).

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