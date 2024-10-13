نجمة التزلج جوجيا تتطلع إلى العودة في منتصف ديسمبر المقبل

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - صرحت نجمة التزلج الإيطالية صوفيا جوجيا، أنها ترغب في العودة في منتصف ديسمبر/كانون الأول للمشاركة في كأس العالم في بيفر كريك بعد إصابتها بكسور في قصبة الساق اليمنى وعظم الكعب الظنبوبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.وأضافت "يجب أن أقول أن هذه الإصابة كانت صعبة للغاية على العديد من الجبهات - جسدياً وذهنياً وعاطفياً. لقد عانيت كثيرًا، خاصةً خلال الأشهر الأولى".وتابعت جوجيا خلال اليوم الإعلامي الذي نظمه الاتحاد الدولي للرياضات الشتوية في مسرح أرماني في ميلانو: "لمدة شهرين، ظننت أنني ميتة".واستطردت المتزلجة الإيطالية التي أصبحت أول إيطالية تفوز بذهبية أولمبية في أولمبياد 2018 في أول ظهور لها قائلةً إن التعافي بعد الجراحة قد سار "ربما أفضل مما كان متوقعًا".وأكدت جوجيا: "سأستعيد زلاجاتي قريبًا"، موضحةً أنها تأمل أن تبدأ حملتها مع أول منافسات كأس العالم للتزلج السريع في بيفر كريك.(أنسامد).

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