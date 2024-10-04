سباق الدراجات: بانيايا وخورخي الأقرب للفوز ببطولة العالم

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - مع بقاء خمسة سباقات حتى نهاية الموسم، أصبح الآن هناك سباق ثنائي على بطولة العالم للدراجات النارية، حيث أصبح الإيطالي فرانشيسكو بانيايا والإسباني خورخي مارتن الأكثر حظا لنيل البطولة.وخلال مؤتمر صحفي الخميس، قال خورخي، "أنا وبانيايا نتنافس على اللقب".ومن جانبه، أوضح بانيايا خلال المؤتمر أن خطأ واحد يقود إلى فوز الطرف الآخر، مضيفا، "من الجميل بالنسبة لي أن أعود إلى المعركة مع خورخي، الذي كان هناك دائمًا احترام متبادل معه. لقد كان موسمًا صعبًا لكن خورخي كان أكثر ثباتًا. علينا أن نخطو خطوة صغيرة إلى الأمام في الأداء النهائي.ومن جانبه، رد مارتن، "أعتقد أنني أكثر اكتمالًا من الموسم الماضي وأتذكر سباقات 2023 الأخيرة، من الجيد أن نجد أنفسنا هنا بعد عام.مرة أخرى أثبتنا أننا الأفضل". (أنسامد).

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