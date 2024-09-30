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الدورة الاوليمبية لما فوق خمسين عاماً فى مارينا دى بيستيكشى

30 سبتمبر 2024, 10:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - أقيمت النسخة الثلاثين للدورة الأوليمبية للأبطال الرياضيين فوق الخمسين عاماً فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وضمت أكثر من 700 رياضى منهم 253 رجلاً و344 سيدة فى مارينا دى بيستيكشى بمقاطعة ماتيرا.

وشاركوا في السباقات من السباحة إلى رمي السهام، ومن البولينج إلى الرماية، ومن التنس إلى المشي، مرورًا بالماراثون وتنس الطاولة وكرة السلة وركوب الدراجات، تحدى مئات الرياضيين بعضهم البعض في ثلاثة عشر تخصصًا.

ويعد هذا الحدث الأكثر تفرداً حيث يجذب العديد من الرياضيين فى جميع أنحاء إيطاليا المستعدين لتحدى بعضهم البعض فى جو من المنافسة الرياضية الصحية وتضم الألعاب الفردية والجماعية .

ويقام على هامش المنافسات برنامجاً غنياً من التحليلات المتعمقة والاجتماعات الثقافية والعروض الموسيقية لإثراء المعرفة.

وقد فاز هذا العام بكأس البطولة ماوريتسو داميلانو ليتشى بطل المشي في أولمبياد موسكو عام 1980 وبطل العالم عدة مرات في نفس المجال، الشعلة الأولمبية. (أنسامد).

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