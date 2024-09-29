الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تستأنف ضد تبرئة سينر

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يوم السبت، أنها استأنفت أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد تبرئة المصنف الأول عالميا يانيك سينر فيما يتعلق بقضية كلوستيبول.وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في بيان إن الحكم الذي أصدرته الشهر الماضي محكمة مستقلة عقدتها الوكالة الدولية لنزاهة التنس والذي وجد "غياب الخطأ أو الإهمال" "غير صحيح بموجب القواعد المعمول بها" بعد أن جاءت نتيجة اختبار سينر إيجابية مرتين لكلوستيبول، وهي مادة محظورة، في مارس/آذار من هذا العام خلال بطولة إنديان ويلز.وصرح دفاع سينر إنه تعرض للتلوث عن غير قصد بالمادة المحظورة من قبل معالجه الطبيعي.وأشارت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلي أن لاعب التنس الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما يجب إيقافه لمدة تتراوح بين عام وعامين.فاز سينر ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.وقال سينر يوم السبت إنه "مندهش للغاية وخائب الأمل" من قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.وأضاف سينر في مؤتمر صحفي "الأمر ليس بهذه البساطة، ولكن لا يمكنني التحكم في كل شيء".وتابع لاعب التنس إنه "مقتنع بأنه سيتم إثبات براءته"، معلقا على استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أمام محكمة التحكيم الرياضية.ونوه سينر، الموجود في بكين للمشاركة في بطولة الصين المفتوحة، إنه علم "بشكل خاص" بقرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "قبل يومين". (أنسامد).

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