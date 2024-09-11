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سينر يعود إلى إيطاليا لدعم اللاعبين الإيطاليين في كأس ديفيز

11 سبتمبر 2024, 10:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - من المتوقع أن يعود المصنف الأول عالميا يانيك سينر إلى إيطاليا بعد فوزه التاريخي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة يوم الأحد الماضي لدعم اللاعبين الإيطاليين في بولونيا في كأس ديفيز في 15 سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، لا يزال لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الوقت لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان ضد قرار الوكالة الدولية لنزاهة التنس الذي برأ سينر من المسؤولية عن تناول المنشط المحظور عن غير قصد في أبريل، كلوستيبول.

علمت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات طلبت الأسبوع الماضي من الوكالة الدولية لنزاهة التنس الوثائق الكاملة بشأن القضية ولديها 21 يوما لتقديم استئناف بدءا من تاريخ استلامها للمواد.

ومن المتوقع أن تتخذ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قرارا بحلول نهاية الشهر.

وفي الوقت نفسه، أكدت أن "مراجعة القضية لا تزال جارية" وأنه "في الوقت الحالي، لم يتم اتخاذ أي قرار". (أنسامد).

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