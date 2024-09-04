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بطولة أمريكا المفتوحة: سينر يستعد لمواجهة ميدفيديف

04 سبتمبر 2024, 10:10

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - تغلب الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا على الأمريكي تومي بول بنتيجة 7-6 (7/3) و7-6 (7/5) و6-1 في وقت متأخر من يوم الاثنين ليضرب موعدا مع دانييل ميدفيديف في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

تغلب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام ليفوز بأول بطولة كبرى في مسيرته، على الرغم من أن الروسي ساد في الصراع بين اللاعبين في ربع نهائي ويمبلدون 2024.

وقال سينر "ستكون مباراة صعبة. ستكون هناك الكثير من المبادلات، لذا آمل أن أكون مستعدا جسديا.

ستكون مباراة بدنية، وكذلك مباراة ذهنية".

وأضاف :"فزت في أستراليا، ثم فاز هو في ويمبلدون. كانت تلك خمس مجموعات. "لذا نأمل أن تكون مباراة جيدة".

في منافسات فردي السيدات، انتهت آمال جاسمين باوليني في الوصول إلى نهائي بطولة جراند سلام للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارتها بنتيجة 6-3 و6-3 أمام التشيكية كارولين موتشوفا في دور الستة عشر.

(أنسامد).

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