سينر ينفي مزاعم المحاباة بشأن المنشطات

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - نفي البطل الإيطالي أنيك سينير مزاعم بأنه تلقى معاملة خاصة أو بمعايير مزدوجة بعد أن أفلت من الإيقاف بعد اختبار إيجابي لمنشط محظور مرتين في مارس.وقال: "لقد عوملت مثل كل الآخرين" بعد أن تم تجنيبه الإيقاف بسبب الطبيعة العرضية لتلوث التدليك بكلوستيبول، والذي طرد بسببه مدربه ومدلكه.وتابع المصنف الأول عالميًا أثناء استعداده لمباراته الافتتاحية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة قائلا،:"لقد عوملت مثل أي شخص آخر. آمل ألا يكون أي رياضي آخر في حالتي وأن يفهم الناس أنني تمكنت من الاستمرار في اللعب لأننا أدركنا على الفور كيف دخل الكلوستيبول إلى جسدي".ورفض سنير الانتقادات مثل تأكيد بطل ويمبلدون السابق نيك كيرجيوس أن بطل أستراليا المفتوحة البالغ من العمر 23 عامًا كان يجب إيقافه لمدة عامين.يبدأ المصنف الأول سينر حملته في فلاشينج ميدوز ضد المصنف 119 عالميًا مايكل ماكدونالد من الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الاثنين. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA