سينر يقلل من شأن اصابته

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - قلل لاعب التنس اليطالى المصنف الاول عالمياً يانيك سينر من المخاوف المتعلقة بشان مشكلة اصابته فى الفخذ .واكد انه بخير عشية انطلاق بطولة سينسيناتى للأساتذة 1000 والتى تستمر حتى 19 أغسطس .واجه اللاعب الإيطالي «22 عاماً» صعوبة في التخلص من الإصابة التي تعرض لها في مايو الماضي في مدريد، وبدا أنها تفاقمت، خلال هزيمته المفاجئة، في دور الثمانية أمام أندريه روبليف في مونتريال مؤخراً.ومع ذلك، أرجع سينر معاناته إلى قوة المباريات الأخيرة، بعد غيابه عن أولمبياد باريس بسبب التهاب اللوزتين.وقال بطل أستراليا المفتوحة، إن الظروف في بطولة سينسناتي المفتوحة هذا الأسبوع قد تكون بمثابة اختبار أكبر، بينما يستعد لبطولة أميركا المفتوحة التي تقام من 26 أغسطس الحالي إلى الثامن من سبتمبر المقبل.و سيواجه تالون جريكسبور أو أليكس ميتشيلسين في مباراته الافتتاحية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA