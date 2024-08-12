مالاجو:إيطاليا بطلة الرياضة العالمية

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - قال رئيس اللجنة الأوليمبية الإيطالية جيوفانى مالاجو إن إيطاليا قدمت نفسها كبطلة عالمية للألعاب الرياضية .وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر البعثة الإيطالية "كازا إيطاليا" المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية 2024 المقامة فى العاصمة الفرنسية باريس التى انتهت أمس الأحد أضاف "الميداليات الأربعون التى فازت بها الفرق الإيطالية تؤكد على الدور الرائد لإيطاليا فى المشهد الرياضى العالمى لتصبح الدولة الاكثر تعدداً للتخصصات الرياضية".وأشار مالاجو إلى انها نفس الميداليات التى حصلت إيطاليا عليها فى طوكيو 2020 مع ميداليتين ذهبيتين إضافيتين .وتفع إيطاليا فى المركز التاسع من حيث عدد الميداليات التى حصلت عليها فى هذه الدورة برصيد 40 ميدالية بواقع 12 ذهبية و13 فضية و15 برونزية (أنسامد).

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