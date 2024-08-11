أولمبياد: نجم السباحة الإيطالي بالترينيري يفكر في الاعتزال

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - يفكر نجم السباحة الإيطالي للمسافات الطويلة جريجوريو بالترينيري في الاعتزال بعد احتلاله المركز التاسع في نهائي سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة في أولمبياد باريس.وصرح البطل الأولمبي السابق وبطل العالم السابق لشبكة راي التلفزيونية أنه سيأخذ قسطًا من الراحة ويفكر في الأمر.وقال السباح البالغ من العمر 29 عامًا من كاربي بعد فوزه بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر، وهو سباقه المفضل: "بشكل عام، أنا سعيد بأولمبيادي، على الرغم من أنه كان "جيدًا جدًا" حتى صباح اليوم والآن "جيدًا" فقط".وأضاف :"لقد أثرت المنافسة في المسبح وفي سباقات الضاحية عليّ، لكنني اخترت ذلك، ولا يُقصد أن يكون ذلك عذرًا، ربما كان هو الذي جهزني لذلك. الآن قد يحدث أي شيء، سأتوقف لبضعة أشهر حتى أتمكن من العودة".وتابع :"لا أعرف ما إذا كان هذا هو سباقي الأخير، لكن يتعين علي التفكير في الأمر، الآن يتعين علي اتخاذ قرار".الجدير بالذكر أن "جريجوريو السوبر" هو حامل الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 1500 متر حرة قصير.ويحمل الرقم القياسي الأوروبي في سباقات 800 متر و1500 متر حرة طويل بزمن 7:39.27 و14:32.80 على التوالي.في سباق 1500 متر حرة، هو بطل أوليمبي عام 2016، وثلاث مرات في سباقات العالم الطويلة، ومرتين في سباقات العالم القصيرة، وثلاث مرات في سباقات أوروبا الطويلة، وثلاث مرات في سباقات أوروبا القصيرة.في سباق 800 متر حرة، هو بطل العالم للمسافات الطويلة عام 2019، وبطل العالم للمسافات القصيرة عام 2022، وبطل أوروبا للمسافات الطويلة ثلاث مرات، وبطل أوروبا للمسافات القصيرة عام 2021.في سباق السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات، هو بطل العالم عام 2022 وبطل أوروبا عام 2020. وفي سباق السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات، هو بطل أوروبا مرتين. (أنسامد).

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