أولمبياد: نجم السباحة الإيطالي بالترينيري يفكر في الاعتزال

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

أولمبياد: نجم السباحة الإيطالي بالترينيري يفكر في الاعتزال

11 أغسطس 2024, 08:19

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - يفكر نجم السباحة الإيطالي للمسافات الطويلة جريجوريو بالترينيري في الاعتزال بعد احتلاله المركز التاسع في نهائي سباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة في أولمبياد باريس.

وصرح البطل الأولمبي السابق وبطل العالم السابق لشبكة راي التلفزيونية أنه سيأخذ قسطًا من الراحة ويفكر في الأمر.

وقال السباح البالغ من العمر 29 عامًا من كاربي بعد فوزه بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر، وهو سباقه المفضل: "بشكل عام، أنا سعيد بأولمبيادي، على الرغم من أنه كان "جيدًا جدًا" حتى صباح اليوم والآن "جيدًا" فقط".

وأضاف :"لقد أثرت المنافسة في المسبح وفي سباقات الضاحية عليّ، لكنني اخترت ذلك، ولا يُقصد أن يكون ذلك عذرًا، ربما كان هو الذي جهزني لذلك. الآن قد يحدث أي شيء، سأتوقف لبضعة أشهر حتى أتمكن من العودة".

وتابع :"لا أعرف ما إذا كان هذا هو سباقي الأخير، لكن يتعين علي التفكير في الأمر، الآن يتعين علي اتخاذ قرار".

الجدير بالذكر أن "جريجوريو السوبر" هو حامل الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 1500 متر حرة قصير.

ويحمل الرقم القياسي الأوروبي في سباقات 800 متر و1500 متر حرة طويل بزمن 7:39.27 و14:32.80 على التوالي.

في سباق 1500 متر حرة، هو بطل أوليمبي عام 2016، وثلاث مرات في سباقات العالم الطويلة، ومرتين في سباقات العالم القصيرة، وثلاث مرات في سباقات أوروبا الطويلة، وثلاث مرات في سباقات أوروبا القصيرة.

في سباق 800 متر حرة، هو بطل العالم للمسافات الطويلة عام 2019، وبطل العالم للمسافات القصيرة عام 2022، وبطل أوروبا للمسافات الطويلة ثلاث مرات، وبطل أوروبا للمسافات القصيرة عام 2021.

في سباق السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات، هو بطل العالم عام 2022 وبطل أوروبا عام 2020. وفي سباق السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات، هو بطل أوروبا مرتين. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

17:14

تأهل فريق السيدات الإيطالي إلى نهائي الكرة الطائرة الأوليمبي

09:19

ماتاريلا يصدرمشروع قانون لإصلاح العدالة

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

17:14

تأهل فريق السيدات الإيطالي إلى نهائي الكرة الطائرة الأوليمبي

09:19

ماتاريلا يصدرمشروع قانون لإصلاح العدالة