أولمبياد باريس:فريق إيطاليا يفوز بتسع ميداليات ذهبية

كما فازت لاعبة الجمباز الإيطالية الأخرى في النهائي، مانيلا إسبوزيتو، بالميدالية البرونزية.
وحققت باكوسي وروسيتي ميداليتهما الذهبية الثانية بعدما فازا بلقبي الرماية بالأطباق الفردية في ريو 2016، بينما فازت باكوسي أيضًا بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.
ورفعت نتائج يوم الاثنين حصيلة ميداليات إيطاليا إلى 25، بما في ذلك 10 فضيات وست برونزيات.
وفي منافسات الكرة الطائرة للرجال، حقق منتخب إيطاليا عودة ملحمية ليهزم اليابان بنتيجة 20-25، 23-25، 27-25، 26-26، 17-15 ويصل إلى الدور نصف النهائي. (أنسامد).
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