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أولمبياد باريس:فريق إيطاليا يفوز بتسع ميداليات ذهبية

07 أغسطس 2024, 08:40

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - فاز فريق إيطاليا بتسع ميداليات ذهبية حتى الآن في أولمبياد باريس 2024 حيث فازت لاعبة الجمباز أليس داماتو في عارضة التوازن وتغلبت ديانا باكوسي وجابرييل روسيتي على الأمريكيين أوستن سميث وفينسنت هانكوك بنتيجة 45-44 في نهائي الرماية بالأطباق للفرق المختلطة يوم الاثنين.

كما فازت لاعبة الجمباز الإيطالية الأخرى في النهائي، مانيلا إسبوزيتو، بالميدالية البرونزية.

وحققت باكوسي وروسيتي ميداليتهما الذهبية الثانية بعدما فازا بلقبي الرماية بالأطباق الفردية في ريو 2016، بينما فازت باكوسي أيضًا بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.

ورفعت نتائج يوم الاثنين حصيلة ميداليات إيطاليا إلى 25، بما في ذلك 10 فضيات وست برونزيات.

وفي منافسات الكرة الطائرة للرجال، حقق منتخب إيطاليا عودة ملحمية ليهزم اليابان بنتيجة 20-25، 23-25، 27-25، 26-26، 17-15 ويصل إلى الدور نصف النهائي. (أنسامد).

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