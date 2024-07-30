أولمبياد: السباح مارتيننيي يفوز بأول ميدالية ذهبية لإيطاليا

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - فاز السباح نيكولو مارتينيي، البالغ 24 عامًا، بأول ميدالية ذهبية لإيطاليا في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس في سباق 100 متر صدر الأوليمبي، يوم الاثنين.وصرح نيكولو مارتينيي أن الميدالية هي "الجوهرة الأكثر أهمية"، في إشارة إلى والده، صائغ الذهب، مضيفا: "لقد قاتلت من أجل حياتي، لم تكن المنافسة المثالية ولكنها منافسة العمر".وقال : :لقد تأثرت عندما علمت أنها أول ميدالية ذهبية لإيطاليا هنا في باريس، المساهمة في قضية البلاد أمر أساسي دائمًا بالنسبة لي".وقد التقى البطل الجديد برئيس اللجنة الوطنية للسباحة جيوفاني مالاجو في كازا إيطاليا يوم الاثنين.وفاز السباح الإيطالي في 59.03 ثانية، بينما سجل البريطاني آدم بيتي والأمريكي نيك فينك 59.05 ثانية ليتقاسما المركز الثاني.فاز مارتينيي بميداليتين برونزيتين قبل ثلاث سنوات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو. (أنسامد).

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