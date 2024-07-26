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سينر يغيب عن الألعاب الأولمبية بسبب التهاب اللوزتين

26 يوليو 2024, 09:51

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - قال اللاعب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا في التنس، إنه سيغيب عن أولمبياد باريس بسبب إصابته بالتهاب اللوزتين.

وكتب بطل أستراليا المفتوحة للتنس البالغ من العمر 22 عاما، عبر موقع أكس، "يحزنني أن أبلغكم أنني للأسف لن أتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس".

وأردف، "بعد أسبوع جيد من التدريب على الملاعب الرملية بدأت أشعر بالإعياء. قضيت يومين من الراحة وأثناء الفحص، شخص الطبيب التهاب اللوزتين ونصحني بشدة بعدم اللعب".

وتابع سينر، "الغياب عن الألعاب يعد بمثابة خيبة أمل كبيرة لأنه كان أحد أهدافي الرئيسية لهذا الموسم. لم أستطع الانتظار حتى أحصل على شرف تمثيل بلدي في هذا الحدث المهم للغاية".

واختتم، "حظا سعيدا لجميع الرياضيين الإيطاليين الذين سأدعمهم من المنزل". (أنسامد).

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