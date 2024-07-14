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تنس: باوليني تهزم فيكيتش في مباراة ملحمية في ويمبلدون

14 يوليو 2024, 08:22

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 14 - روما - فازت جاسمين باوليني على الكرواتية دونا فيكيتش 2-6 و6-4 و7-6 في مباراة ملحمية يوم الخميس لتصبح أول إيطالية تصل إلى نهائي فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس.

وهذا هو النهائي الثاني على التوالي في البطولات الأربع الكبرى للاعبة البالغة من العمر 28 عامًا بعد أن وصلت أيضًا إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

لقد دخلت باوليني التاريخ بالفعل عندما أصبحت أول إيطالية تصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون.

وأظهرت شخصية رائعة لتعوض تأخرها بمجموعة يوم الخميس، بعد أن بدت متفوقة في عدة لحظات خلال المباراة، ولم تشعر باليأس بعد فشلها في الحصول على نقطة لحسم المباراة على إرسال فيكيتش عندما كانت متقدمة 5-4 في المجموعة الأخيرة.

وصرحت باوليني: "لقد واجهت وقتًا عصيبًا حقًا، لكنني ظللت أقول لنفسي، قاتلي من أجل كل كرة".

وأضافت "أنا سعيدة حقا. وسأتذكر هذه المباراة إلى الأبد".

(أنسامد).

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