ويمبلدون: موسيتي ينضم إلى سينر وباوليني في دور الثمانية

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - انضم لورينزو موسيتي إلى يانيك سينر وياسمين باوليني في دور الثمانية في بطولة ويمبلدون وهي المرة الأولى منذ رولان جاروس عام 1948 التي يكون لإيطاليا فيها ثلاثة لاعبين في هذه المرحلة من إحدى البطولات الأربع الكبرى.وتغلب موسيتي المصنف 22 عالميا على الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار (رقم 22).58 أتب) 4-6 6-3 6-2.تعد بطولة ويمبلدون 2024 البطولة السابعة التي تضم إيطاليين في ربع النهائي في فردي الرجال.سيواجه سينر المصنف الأول عالميا الروسي دانييل ميدفيديف في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون بعد فوزه على الأمريكي بن ;;شيلتون المصنف 14 6-2 و6-4 و7-6 يوم الأحد.وستكون هذه مباراة إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام عندما عاد سينر البالغ من العمر 22 عامًا من تأخره بمجموعتين ليفوز بأول لقب له في البطولات الأربع الكبرى.وفي فردي السيدات بلغت باوليني أيضا دور الثمانية بعد انسحاب الأمريكية ماديسون كيز بسبب الإصابة بينما كانت في طريقها للفوز بالمجموعة الأخيرة من المواجهة بينهما يوم الأحد. وتواجه أمريكية أخرى هي إيما نافارو في دور الثمانية. (أنسامد).

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