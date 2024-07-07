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ويمبلدون: باوليني تواصل مسيرتها المفاجئة

07 يوليو 2024, 08:54

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 7 - روما - واصلت الإيطالية جاسمين باوليني مشوارها المفاجئ في ويمبلدون ببلوغ دور الستة عشر في البطولة التي لم يسبق لها الفوز فيها بأي مباراة يوم الجمعة.

وتغلبت اللاعبة البالغة من العمر 28 عاما والمولودة في لوكا - والتي تنحدر أمها من أصول بولندية ودنمركية وغانية، والتي صعدت إلى المركز السابع عالميا بعد وصولها إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة- على الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة 76 عالميا بنتيجة 7-6 و6-1.

وستلعب في دور الـ16 مع الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 13 عالميا.

وهذه هي المباراة الثالثة لباوليني في دور الـ16 في البطولات الأربع الكبرى هذا العام بعد أستراليا المفتوحة ورولان جاروس حيث خسرت أمام البولندية إيجا سوياتيك المصنفة الأولى عالميا في نهائي من جانب واحد.

قبل هذا العام، لم تكن باوليني قد تجاوزت الدور الأول في ويمبلدون مطلقًا ولم تفز مطلقًا بمباراة كبرى على العشب قبل أن تصل إلى الدور نصف النهائي في إيستبورن. (أنسامد).

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