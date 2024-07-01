سباق جى بى:باجنايا يفوز بالجائزة الكبرى فى هولندا

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - فاز الدراج الإيطالى فرانشيسكو باجنايا بالمركز الأول بسباق الجائزة الكبرى الهولندى فى فئة الدراجات النارية.وقد تخطى الإيطالى باجنايا الإسبانى جورجى مارتن والذى يحتل الصدارة دائماً ويتصدر التصنيف العالمى مع دوكاتى براماك.وجاء مارك ماركيز مع دوكاتى جريسينى بالمركز الرابع متقدماً على مافريك فينياليس مع أبريليا وفابيو دى جيانانتونيو مع دوكاتى فى ار 46.بالنسبة لباجنايا ، الذي فاز أيضًا بسباق السرعة فهذا هو الفوز الثالث على التوالي على الحلبة الهولندية الأسطورية على متن ديسموسيديشي.وكان آخر من نجح في هذا الإنجاز هو مايك دوهان، في نهاية التسعينيات، كما سجل متسابق دوكاتي أفضل لفة في السباق بزمن قدره 1:31.866، ليبتعد عن مارتن الذي اقتنص منه خمس نقاط في التصنيف. .ويتصدر الإسباني برصيد 200 نقطة، ثم باجنايا برصيد 190 نقطة، يليه مارك ماركيز برصيد 149 نقطة، وباستيانيني برصيد 136 نقطة.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA