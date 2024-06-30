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ويمبلدون:النجم الإيطالي يلتقي الآس الإسباني في نصف النهائي

30 يونيو 2024, 07:40

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 30 - روما - جاء المصنف الأول عالميًا وبطل أستراليا المفتوحة للتنس يانيك سينر، في نفس الجانب من قرعة ويمبلدون مثل حامل اللقب والفائز ببطولة فرنسا المفتوحة والفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 2022 والمصنف الثالث كارلوس الكاراز (إسبانيا،21 عامًا)، حيث يمكن أن يلتقي الثنائي في نصف النهائي في لندن بحسب القرعة التي أجريت الجمعة.

أما الصربي المصنف الثاني عالميا نوفاك ديوكوفيتش، الذي لا تزال هناك شكوك حول إصابته، لكنه في القرعة بعد جراحة في الركبة بعد انسحابه من ربع نهائي رولان جاروس أمام كاسبر رود، فهو على الجانب الآخر من القرعة.

وقد يلتقي سينر، 22 عامًا، مع مواطنه ماتيو بيريتيني، 28 عامًا، والذي وصل إلى نهائيات 2021، في الجولة الثانية.

يبدأ لاعب جنوب تيرول مسيرته في أول بطولة له على الملاعب العشبية ضد الألماني يانيك هانفمان البالغ من العمر 32 عامًا والمصنف 95 عالميًا يوم الاثنين.

حقق الإيطالي لقبه الأول على الإطلاق في الملاعب العشبية، في هالي نهاية الأسبوع الماضي. (أنسامد).

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