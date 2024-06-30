ويمبلدون:النجم الإيطالي يلتقي الآس الإسباني في نصف النهائي

أما الصربي المصنف الثاني عالميا نوفاك ديوكوفيتش، الذي لا تزال هناك شكوك حول إصابته، لكنه في القرعة بعد جراحة في الركبة بعد انسحابه من ربع نهائي رولان جاروس أمام كاسبر رود، فهو على الجانب الآخر من القرعة.
وقد يلتقي سينر، 22 عامًا، مع مواطنه ماتيو بيريتيني، 28 عامًا، والذي وصل إلى نهائيات 2021، في الجولة الثانية.
يبدأ لاعب جنوب تيرول مسيرته في أول بطولة له على الملاعب العشبية ضد الألماني يانيك هانفمان البالغ من العمر 32 عامًا والمصنف 95 عالميًا يوم الاثنين.
حقق الإيطالي لقبه الأول على الإطلاق في الملاعب العشبية، في هالي نهاية الأسبوع الماضي. (أنسامد).
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