الإيطالي برياتوري يعود إلى الفورمولا 1 عن عمر 74 عامًا

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو، لوكا دي ميو يوم الجمعة، أن الإيطالي فلافيو برياتوري سيعود إلى الفورمولا 1 عن عمر يناهز 74 عامًا كمستشار لفريق BWT Alpine F1.وصنع برياتوري اسمه في هذه الرياضة كمدير لفريق بينيتون في التسعينيات، حيث فاز بألقاب عالمية مع مايكل شوماخر.لقد حقق المزيد من النجاح في البطولة مع فرناندو ألونسو في منتصف العقد الأول من القرن العشرين على رأس فريق رينو للفورمولا 1 قبل أن يترك منصبه في عام 2009 بعد فضيحة التلاعب بالسباق في سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة عام 2008.أبطلت المحكمة الحظر على رياضة السيارات الذي فرضه الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) على برياتوري بسبب هذه القضية.وجاء في بيان: "سيركز برياتوري في الغالب على مجالات المستوى الأعلى للفريق، بما في ذلك استكشاف أفضل المواهب وتقديم رؤى حول سوق السائقين، وتحدي المشروع الحالي من خلال تقييم الهيكل الحالي وتقديم المشورة بشأن بعض الأمور الإستراتيجية داخل الرياضة".ويحتل فريق ألبين المركز الثامن في ترتيب الصانعين لموسم 2024، بعد أن حصد خمس نقاط فقط حتى الآن هذا الموسم. (أنسامد).

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