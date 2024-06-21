أولمبياد باريس/ بالترينيري: إيطاليا قوية وتطورنا بعد طوكيو

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - قال السباح الإيطالي، جريجوريو بالترينيري تعليقا على مشاركة إيطاليا في أولمبياد باريس 2024 المقبلة، إن "إيطاليا قوية، وتطورنا كثيرا مقارنة بطوكيو".وتابع على هامش بطولة "ستكولي" للسباحة، "هناك الكثير من الشباب ولكن لديهم الخبرة، هناك أشخاص شاركوا بالفعل في الألعاب الأولمبية وهذا يساعدنا كثيرا، ومع ذلك، كفريق، فنحن أقوياء للغاية".وبشأن الميداليات، أوضح، "من الصعب التنبؤ، ولكننا تحسنا كثيرا مقارنة بطوكيو".وفي حديثه عن بطولة ستكولي، أوضح بالترينيري، "الطموحات عالية دائما، وسيكون اختبارا للعبور إلى باريس، نظرًا لأنه سيكون هناك العديد من الرياضيين الأقوياء للغاية. تبدو التصفيات مثل تلك الخاصة بالبطولات الأوروبية". (أنسامد).

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