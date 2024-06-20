ألعاب القوى: الإيطالي جاكوبس يسجل ثالث أسرع وقت في مسيرته

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - سجل البطل الأولمبي الإيطالي للعدو مارسيل جاكوبس ثالث أسرع زمن في مسيرته بفوزه بسباق 100 متر في دورة ألعاب بافو نورمي في توركو، فنلندا، وخامس أفضل توقيت في العالم هذا العام حيث يتطلع إلى الاحتفاظ بلقب سباق السرعة الذى حققه في طوكيو في البطولة الفرنسية.زقطع البطل الأولمبي والأوروبي المولود في إل باسو، البالغ من العمر 28 عامًا، مسافة 9.92 ثانية، وهو أعلى فقط من 9.80 ثانية التي حققها فى نهائي طوكيو و9.84 ثانية التي حققها في نصف النهائي.التوقيت يضعه في المركز الخامس في القائمة العالمية للعام الذي يفصله عن أولمبياد باريس الذى سيقام بعد شهر ونصف.وفي توركو أيضًا، جاء العداء الإيطالي النيجيري الغاني البالغ من العمر 25 عامًا تشيتورو علي في المركز الثاني بزمن قدره 9-96 ثانية، وكسر حاجز الـ 10 ثوانٍ لأول مرة وأصبح ثاني إيطالي بعد جاكوبس يفعل ذلك. (أنسامد).

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