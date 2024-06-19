الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينتقدون قرارلميلونى

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - صرح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي جرافينا إن الاتحادين العالمي والأوروبي لكرة القدم، الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غير راضين عن قرار حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الأوضاع الاقتصادية والمالية لكرة القدم الإيطالية الاحترافية وأندية كرة السلة.وانتقد الاتحاد الإيطالي واللجنة الأولمبية الإيطالية، الهيئة الإدارية للرياضة في إيطاليا، هذه الخطوة، قائلين إن هناك خطر فرض عقوبات من الهيئات الرياضية الدولية بسبب التدخل السياسي المزعوم في عالم الرياضة. (أنسامد).

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