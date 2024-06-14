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إيطاليا تنهي أفضل بطولة أوروبية لألعاب القوى

14 يونيو 2024, 09:08

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 14 - روما - اختتمت إيطاليا أفضل بطولاتها الأوروبية لألعاب القوى على الإطلاق بمجموعة أخرى من الميداليات في نهائي روما 2024.

وأنهت إيطاليا بطولة أوروبا لألعاب القوى بـ 24 ميدالية، 11 ذهبية وتسع فضيات وأربع برونزيات.

وفاز فريق التتابع السريع بسباق 4 × 100 متر لتحقق إيطاليا الميدالية الذهبية الحادية عشرة لتتوج في صدارة جدول الميداليات.

وبعد احتفاظه بلقبه الفردي في سباق 100 متر الأوروبي يوم السبت، فاز البطل الأولمبي مارسيل جاكوبس بالميدالية الذهبية مرة أخرى في سباق التتابع مع ماتيو ميلوزو ولورنزو باتا وفيليبو تورتو بزمن قدره 37.82 ثانية.

وحصلت إيطاليا أيضًا يوم الأربعاء على الميدالية الفضية في سباق التتابع 4x400 للرجال وفي الوثب الطويل للسيدات بفضل لاريسا إيابيتشينو. فاز بيترو أريس بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر رجال. (أنسامد).

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