تنس:بطولة إيطاليا المفتوحة تبدأ بدون سينر

(أنسامد) - مايو 7 - روما - انطلقت التصفيات المؤهلة لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس "إنترناسيونالى بى إن إل ديتاليا" فى روما .وقد أعلن المصنف الثانى عالمياً الإيطالى يانيك سينر البالغ من العمر 22 عاماً انه سيغيب عن البطلة بسبب إصابة فى الفخذ .وأضاف "إنه أمر صعب تقبله، لكنني سعيد بوجود العديد من الإيطاليين الآخرين الذين يلعبون فى البطولة.وأضاف "سأحاول العودة إلى كفاءة 100 بالمئة في أسرع وقت ممكن، وآمل أن أحاول اللعب (في فرنسا المفتوحة) في باريس ثم ويمبلدون وكل الأمور الأخرى".واضاف "آمل أن أتمكن من العودة قريبًا جدًا جدًا." فاز النجم الإيطالي بثلاثة ألقاب في عام 2024، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة، وهي أول بطولة كبرى ". (أنسامد).

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