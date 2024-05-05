طواف إيطاليا :الفائز بالمرحلة الأولى يحصل على قلادة فرعونية

(أنسامد) - مايو 5 - روما - سيحصل الفائز بالمرحلة الأولى في سباق الدراجات بإيطاليا "جيرو دي إيطاليا" لهذا العام على نسخة ثلاثية الأبعاد للقلادة التي كانت تزين ذات يوم خا، المهندس المعماري الشهير من الأسرة السابعة عشرة للفراعنة المصريين، والذي يتم الاحتفاظ بموميائه في المتحف المصري الشهير في تورينو، حسبما ذكر المنظمون.تأتي هذه التصريحات قبل يومين من بدء النسخة 107 من ثاني أكبر جولة كبرى في العالم في المدينة الواقعة شمال إيطاليا يوم السبت.وقال رئيس مؤسسة مصر القديمة: "ستكون هدية خاصة من المتحف، بمناسبة مرور 200 عام على افتتاحه". ينتهي طواف إيطاليا في 26 مايو في روما. (أنسامد).

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