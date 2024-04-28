التنس: سينر يفوز بالديربي على سونيجو 6-0 / 6-3

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - فاز الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالميا على مواطنه لورينزو سونيجو، بنتيجة 6-0 و6-3 في ساعة وثماني دقائق من اللعب. وفي الجولة الثالثة سيواجه يانيك سينر الفائز من المباراة بين الروسي بافل كوتوف والأسترالي جوردان تومسون.وقال سينر : "لا يزال بإمكاني التحسن. اللعب ضد لوري ليس سهلا، لدينا صداقة جيدة خارج الملعب، وكثيرا ما نتدرب معا ولعبنا كأس ديفيز معا. لكنني حاولت أن أضع كل هذا جانبا".أظهر يانيك سينر كل احترامه لصديقه سونيجو بعد أن تغلب عليه 6-0 و6-3 في الجولة الثانية من بطولة مدريد للتنس.وبعد عودته إلى مدريد بعد عامين من مشاركته الأخيرة، سيواصل سينر رحلته ضد بافيل كوتوف أو الأسترالي جوردان تومسون.واختتم سينر حديثه قائلاً: "في العامين الماضيين منذ تواجدي الأخير في مدريد، تحسنت كثيراً. الظروف هنا مختلفة عن البطولات الأخرى، يمكنني تحقيق المزيد من التقدم".يعرف الإيطالي، الذي لم يشارك في بطولة مدريد المفتوحة العام الماضي، أنه من خلال الفوز باللقب في كاجا ماجيكا وفي إنترناسيونالي بي إن إل ديتاليا، سيصبح أول إيطالي يحتل المركز الأول عالميًا في تاريخ تنس الرجال. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA