التنس: موسيتي يفوز على شيلتون لينضم لدور الـ16 في ميامي

(أنسامد) - مارس 27 - روما - قدم لاعب التنس الإيطالي لورينزو موسيتي أداءً ممتازًا ليهزم الأمريكي بن شيلتون في بطولة ميامي المفتوحة ويضرب موعدًا في دور الستة عشر مع كارلوس الكاراز.وعوض اللاعب البالغ عمره 22 عاما تأخره 3-صفر في المجموعة الأولى و4-1 في المجموعة الثانية ليحقق انتصاره الثامن عشر في مسيرته على منافس يندرج ضمن العشرين الأوائل.وانضم إلى ماتيو أرنالدي والمصنف الثالث عالميا يانيك سينر في دور الستة عشر، مما يجعلها المرة الأولى التي يصل فيها ثلاثة إيطاليين حتى الآن في بطولة ماسترز 1000 فردي للرجال على الملاعب الصلبة.وقال موسيتي: "لقد كان أفضل أداء لي في الأشهر القليلة الماضية.أشعر أنني فعلت كل شيء بشكل صحيح ووجدت لورينزو الحقيقي في الملعب، من حيث النضج واتخاذ القرار واللياقة البدنية".وتابع "لقد استمتعت بالأمر، لم أرتكب الكثير من الأخطاء السهلة، ولم أتخذ الكثير من القرارات السيئة..لقد استمتعت ". (أنسامد).

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