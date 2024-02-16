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وزير الرياضة الإيطالي يلتقي بلاعبي التايكوندو الأوكرانيين

16 فبراير 2024, 09:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 16 - روما - التقى وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي في فورو إيتاليكو بلاعبي التايكوندو الأوكرانيين الذين يتدربون في مركز تدريب تابع للاتحاد الإيطالي للتايكوندو لمدة عامين، والرياضيين اللاجئين من إيران وأفغانستان.

وشهد اللقاء حضور رياضيي الاتحاد الإيطالي للتايكوندو، بما في ذلك أولئك الذين تأهلوا بالفعل للأولمبياد المقبل: فيتو ديل أكويلا، سيموني أليسيو وأنتونينو بوسولو.

وأشاد الوزير بما شاهده داخل الاتحاد الإيطالي للتايكوندو، قائلا، "هؤلاء الرجال استثنائيون، والتناغم في المجموعة، حيث يتعايش رياضيون من فريق التايكوندو الوطني الإيطالي مع رياضيين لاجئين، وفتيات وفتيان أوكرانيين، أمر استثنائي. إن الشعور الإنساني هو أكثر ما أذهلني".

واستطرد: القدرة على الترحيب، حتى في اللحظات الصعبة، من جانب هذا الاتحاد تمثل مثالًا سندعمه بكل قوتنا، لأنه نقطة مرجعية لبانوراما الرياضة الإيطالية بأكملها".

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإيطالي للتايكوندو أنجيلو سيتو أنه سيواصل المشاركة بنشاط في مساعدة الرياضيين على تحقيق أحلامهم والعثور على ابتسامتهم مرة أخرى وتوفير أفضل الظروف لمواصلة المسار في التايكوندو الذي يمثل حياتهم. (أنسامد).

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