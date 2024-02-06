نجمة التزلج الإيطالية صوفيا جوجيا تصاب بكسر في ساقها وكاحلها

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - ذكرت مصادر طبية أن نجمة التزلج الإيطالية صوفيا جوجيا أصيبت بكسر في ساقها وكاحلها في حادث أثناء التدريب .أصيبت جوجيا، البالغة من العمر 31 عامًا، بكسر في الساق والكعب أثناء سقوطها أثناء التدريب في بونتيديلينو.قالت مصادر طبية في الاتحاد الإيطالي للتزلج (FISI) إن البطلة الأولمبية في عام 2018 والفائزة بكأس العالم أربع مرات يجب أن تخضع الآن لفحص بالأشعة المقطعية لإجراء مزيد من التحقيقات، بعد أن خضعت لكشف أولي في ميلانو.ومن المتوقع أن تخضع لعملية جراحية في وقت لاحق .تتصدر جوجيا حاليًا تصنيفات كأس العالم للسيدات هذا الموسم برصيد 350 نقطة بعد خمسة سباقات من أصل تسعة، أي أكثر بـ 89 نقطة من النمساوية ستيفاني فينير صاحبة المركز الثاني. (أنسامد).

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