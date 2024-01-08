بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات اقصاء الايطالية باولينى

(أنسامد) - يناير 8 - روما - خرجت لاعبة التنس الايطاليى ياسمين باولينى من الدور الاول لبطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات المقامة فى اديلايد باستراليا.اقصيت اللاعبة التوسكانية البالغة 28 عاما والمصنفة 30 فى العالم بنتيجة 6-3 و6-3 علي يد الاسبانية كريستينا بوكسا البالغة من العمر 26 عاما والتى تحتل المركز 61 فى التصنيف.وتعتبر باولينى اللاعبة الايطالية الوحيدة التى تعادلت فى اديلايد بعد هزيمة كاميلا جيورجى فى تصفيات امس الاحد.وبهزيمتها افسحت كاميلا البالغة من العمر 32 عاما من منطقة ماركى ورقم 55 فى التصنيف فى تنس السيدات المجال للامريكية كلير ليو البالغة 23 عاما والتى كانت فى المركز 104 فى التصنيف . (أنسامد).

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