التنس: إيطاليا تسعى لنقل نهائيات كأس ديفيز إلى ميلانو

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - من المقرر أن تسعى إيطاليا إلى نقل نهائيات كأس ديفيز إلى ميلانو، حسبما صرح رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس أنجيلو بيناجي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بعد اجتماعه مع عمدة ميلانو جوزيبي سالا .



وقد فاز فريق إيطالي يستلهم بطولات يانيك سينر، المصنف الرابع عالميًا، بنهائيات كأس ديفيز 2023 في مدينة ملقة الأسبانية الشهر الماضي.



وهذا هو الفوز الثاني لإيطاليا في البطولة والأول منذ عام 1976.



وقال بيناجي: "نحن مستعدون للتنافس على إقامة نهائيات كأس ديفيز في ميلانو اعتبارًا من عام 2025، بمجرد أن يفتح الاتحاد الدولي للتنس دعوة لتقديم العطاءات".



وأضاف "نحن مقتنعون بأن لدينا ما يلزم لتقديم عرض تنافسي، مع التزام الجميع، من القطاعين العام والخاص. (أنسامد).





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