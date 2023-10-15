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  3. الدراجات النارية : مارتن يطيح باجنايا من صدارة الترتيب

الدراجات النارية : مارتن يطيح باجنايا من صدارة الترتيب

Redazione ANSA
(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - أطاح الإسباني خورخي مارتن ببطل العالم الإيطالي فرانشيسكو بانيايا من صدارة بطولة العالم للدراجات النارية، أمس السبت، بفوزه بسباق سبرينت في جائزة إندونيسيا الكبرى.

ويملك مارتن، الذي يركب دراجة دوكاتي لصالح فريق براماك ريسينغ، 328 نقطة قبل ست جولات من نهاية سباق الجائزة الكبرى، بما في ذلك الحدث الرئيسي يوم الأحد في إندونيسيا، أي أكثر بسبع نقاط من بانيايا، الذي جاء في المركز الثامن في السباق.

وجاء اثنان من دراجي فريق دوكاتي VR46، لوكا ماريني وماركو بيزيتشي، في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وسيبدأ ماريني في المركز الأول في سباق الأحد.

مكنت نتائج يوم السبت شركة دوكاتي القابضة المصنعة للدراجات النارية من انتزاع لقب بطولة الصانعين للعام الرابع على التوالي.

(أنسامد).

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